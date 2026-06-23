23/06/2026 Más de uno Zaragoza 23/06/2026

01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 23/06/2026 Programa completo compartir Más de uno Zaragoza 23/06/2026 Código copiado









Hablamos con el delegado del sindicato Sattra, José Manuel Montañés, de las averías de autobuses urbanos por el calor, después de que ayer quedaran fuera de servicio, según este sindicato, más de setenta. También hablamos de los consejos para evitar golpes de calor en el centro de salud Valdespartera, con su coordinadora de Enfermería, Andrea Remacha.

Nos visita José Moliner, director de Tarmac, la firma que opera en el Aeropuerto de Teruel, dedicada al mantenimiento, estacionamiento y reciclaje de aviones. Además, celebramos el Día Internacional de la Mujer Ingeniera con Paloma de Rivas, miembro del Colegio de Ingenieros Industriales, quien ha animado a las jóvenes estudiantes a decantarse por las carreras de ingeniería, donde apenas hay un 20% de mujeres. Y en el Cara a Cara de esta semana, Sara Fernández (PP) y Eva Torres (VOX) debaten sobre la gestión de la ola de calor, los datos turísticos y los asentamientos de personas sin hogar.