22/06/2026 Más de uno Zaragoza 22/06/2026

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En el programa del lunes hemos hablado del descontento vecinal en Torrero por el cierre de al piscina municipal en plena ola de calor. También contamos que sindicatos y Ayuntamiento siguen sin alcanzar un acuerdo definitivo sobre la Unidad Égida vinculada al sistema VioGén. Conocemos la campaña de captación de fondos impulsada por la Universidad de Zaragoza y la asociación Dona Médula para la contratación de una investigadora especializada en cáncer hematológico.

Además, el economista Luis Ignacio Fernández Irigoyen ha explicado cómo funcionan las hipotecas mixtas, ya que las entidades están revisando los intereses de las firmadas en los últimos cinco años. Además, en el tiempo de Mentes que Curan la doctora Beatriz Abadía ha contado para qué personas puede estar contraindicado el famoso medicamento para la diabetes, utilizado con frecuencia para reducir peso, Ozempic. Y en el tiempo de Club Cámara recibimos a la empresa Adeagua, dedicada al tratamiento de aguas industriales. También hemos contado que hoy arranca La Inmortal, el encuentro sobre cine y series que cuenta con más de medio millar de inscritos en su sexta edición.