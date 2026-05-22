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Más de uno Zaragoza 22/05/2026

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Más de uno Zaragoza 22/05/2026

En el programa del viernes hemos hablado con la mujer amenazada de muerte por su ex marido al que el juez no ha concedido el máximo nivel de riesgo tras manifestar a una tercera persona su intención de matarla. También sabemos cómo se organiza el sector del comercio textil con los bruscos cambios de tiempo de este mes de mayo, en el que hace una semana se estaban vendiendo cazadoras y esta se ha pasado directamente al tirante.

Los comerciantes del entorno del Coso han pedido más información al Ayuntamiento de Zaragoza sobre las obras que comenzarán el próximo martes. Y Fran Castarlenas nos trae una actualidad deportiva marcada por el drama del Real Zaragoza, que podría ser equipo de 1ªRFEF este domingo y el Casademont, que necesita la victoria ante el segundo clasificado, Murcia, para no hundirse en la clasificación. Además, hablamos con Fofito, que está en Zaragoza con el espectáculo Viva el Circo, y Patrizia Fernández Escoín, cantante de Los Romeos, que vuelven a los escenarios después de 35 años. Alba Ortubia dedica su espacio de esta semana a la figura de Miguel Fleta. Y César Gómez aprovecha la cita en el Zaragoza Florece para traer recuerdos televisivos relacionados con las plantas.

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