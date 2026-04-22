22/04/2026 Más de uno Zaragoza 22/04/2026

01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 22/04/2026 Programa completo compartir Más de uno Zaragoza 22/04/2026 Código copiado









Contamos que mientras continúan las largas filas en el Ayuntamiento de Zaragoza para solicitar la documentación para la regularización de extranjeros, una plataforma formada por diferentes colectivos se ha concentrado para exigir al gobierno de la Ciudad que habilite los recursos para desatascar la situación.

Hablamos de la huelga de médicos con el presidente de FASAMET, Leandro Catalán, quien ha explicado las razones por las que han denunciado en la Inspección de Trabajo al Gobierno de Aragón. Además, conocemos la situación laboral en el sector de la limpieza de locales y oficinas, que esta tarde se manifestarán para pedir un convenio colectivo digno. Además, el Colaborador Galáctico, David Vicente, ha hablado del choque entre ciencia y religión; y Marta García, La Chica del Zapato Naranja, ha presentado la aplicación Spot4Dis, solución europea para mejorar la movilidad mediante la gestión inteligente de plazas PMR. Y para celebrar el Día del Libro, presentamos Mentira, la nueva novela de Juan Gómez Jurado.