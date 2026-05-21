21/05/2026 Más de uno Zaragoza 21/05/2026

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En el programa del jueves hemos hablado del inicio de las obras del Coso, la próxima semana, y de la recta final de las del Coso, donde los comerciantes denuncian que todavía no han podido solicitar las ayudas de 400 euros que el Ayuntamiento de Zaragoza concede a los establecimientos afectados por obras de larga duración. Además, hemos conocido la memoria de actividad del Centro de Solidaridad-Proyecto Hombre.

Además, nos acercamos al C.D.M. La Granja, donde se celebra una jornada deportiva para personas sin hogar. Compartimos unos minutos con el nuevo presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, Antonio Calvo. Y con la nutricionista Laura Reviejo hemos hablado de los beneficios de la miel. También hemos repasado la actualidad gastronómica con José Miguel Martínez Urtasun y saludamos a Jordi Merca, que hoy estará en el Teatro de las Esquinas con un nuevo espectáculo de Yo Sobreviví a la E.G.B.