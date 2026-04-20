20/04/2026 Más de uno Zaragoza 20/04/2026

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Hablamos de la saturación en las dependencias administrativas del Ayuntamiento por el proceso de regularización de inmigrantes. También contamos que vecinos de Tenerías y usuarios del centro de formación Concepción Arenal se concentrarán este martes para pedir al Ayuntamiento que reconsidere el uso de este antiguo colegio público como futuro museo de la Semana Santa.

Además, vecinos de Parque Venecia explican por qué están en contra de la cesión de suelo, destinado originalmente a equipamientos, al Gobierno de Aragón para construir vivienda asequible. Y repasamos el intenso fin de semana deportivo, en el que se ha disputado la Final Six de Baloncesto Femenino, el Real Zaragoza sumó el sábado un punto ante el Ceuta y el Casademont Masculino logró una nueva victoria para alejarse un poco más de los puestos de peligro de la ACB. En el tiempo de Club Cámara hemos hablado con Antonio Santacruz, responsable de la consultora Nexium, dedicada al asesoramiento digital para empresas. Además, la escritora Reyes Monforte ha presentado su nueva novela La Mirada del Mal.