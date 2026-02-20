20/02/2026 Más de uno Zaragoza 20/02/2026

01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 20/02/2026 Programa completo









Actualizamos la información sobre la crecida del Ebro, que va en descenso y ha permitido desactivar el plan de emergencias en Zaragoza y el regreso de los vecinos desalojados en Alfajarín y Movera. Hablamos del tercer aniversario del Mobility City, del debate sobre la segunda línea del Tranvía y de la manifestación convocada en el barrio de La Jota para el próximo lunes para reclamar el fin de las afecciones por obras en varias calles.

Repasamos la actualidad del deporte con Fran Castarlenas, que ha contado la polémica con el Andorra por la falta de entradas para los aficionados zaragozanos para el partido del domingo. Además, recibimos a Gonzalo González, propietario de Mil Comics, que recibirá este sábado la visita del dibujante oficial de Batman, el español Jorge Jiménez. También ha pasado por nuestro estudio Anabel Alonso, que está este fin de semana en el Teatro de las Esquinas con La Mujer Rota, de Simone de Beauvoir. César Gómez ha aprovechado la celebración del Día del Gato para sacar recuerdos televisivos de gatos de su Baúl de Chismes Sonoros.