19/06/2026 Más de uno Zaragoza 19/06/2026

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En el programa del viernes hemos hablado de la ola de calor que llegará a partir del domingo. Hemos escuchado a la alcaldesa, Natalia Chueca, anunciar las medidas que entrarán en vigor a partir del domingo con la activación de la alerta naranja. Sabemos cómo va a trabajar Cruz Roja Zaragoza en la calle para atender a las personas sin hogar, expuestas a las altas temperaturas. Y preguntamos por cuántos días se prolongará este episodio de calor extremo al delegado de la AEMET, Arcadio Blasco.

También hablamos del final del curso escolar. Preguntamos a los expertos si es conveniente que los pequeños mantengan cierta actividad educativa durante las vacaciones. Además, recibimos a Carlos Higueras, que con su proyecto Carlichi by Starkytch lanza una nueva canción para este verano. Y César Gómez saca de su Baúl de Chismes Sonoros recuerdos de series y programas sobre juicios y tribunales.