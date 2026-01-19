19/01/2026 Más de uno Zaragoza 19/01/2026

01H 25 MIN Más de uno Zaragoza 19/01/2026 Programa completo









Hablamos del accidente ferroviario en Córdoba, en el que de momento han fallecido 39 personas y más de un centenar han resultado heridas. Las muestras de condolencia se han repetido a lo largo de las últimas horas, en las que hemos escuchado, por ejemplo, a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, tras el minuto de silencio que se ha llevado a cabo en las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza.

Desde el sindicato CGT han explicado los motivos para la convocatoria de tres jornadas de huelga, entre mañana y el jueves, en los centros educativos. Además, repasamos la actualidad del deporte con Fran Castarlenas, que ha destacado el empate del Real Zaragoza, la derrota de Casademont Masculino y la victoria de Casademont Femenino, que encadena 14 victorias consecutivas tras ganar en Salamanca a Perfumerías Avenida. Además, en el tiempo de Mentes que Curan, la doctora Beatriz Abadía ha hablado de las bondades de la siesta, y recibimos, en el tiempo de Club Cámara, a La Colmena Creativa.