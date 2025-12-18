01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 18/12/2025

Más de uno Zaragoza 18/12/2025 Programa completo









En el programa del jueves hemos conocido el balance estacional de la Agencia Estatal de Meteorología de cara a la entrada del invierno el próximo domingo. Hablamos con trabajadores de las Urgencias del Miguel Servet tras el altercado protagonizado ayer por un paciente que agredió a varios sanitarios y tuvo que ser reducido por la seguridad del centro hospitalario. Conocemos la campaña de Cáritas para esta Navidad con el director de la entidad, Carlos Gómez Bahíllo, quien ha recalcado el lema 'Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte'.

Además, el administrador de fincas colegiado, Carmelo Lozano, ha dado algunos consejos para instalar los adornos navideños en las comunidades de propietarios sin dar origen a conflictos vecinales. Hablamos del cava aragonés con el responsable de marketing de Bodegas San Valero, Javier Domeque, con quien hemos hablado de su cava Particular, elaborado con garnachas tintas. También nos hemos acercado al mercado de Puerta Cinegia, que se prepara para comenzar el sábado una nueva edición de la Muestra de Trufas Negras. Y en Zaragoza Conciertos, recibimos a la ganadora del premio a la mejor propuesta joven del concurso Pop y Rock, María Bonilla, quien nos ha puesto el broche musical del jueves.