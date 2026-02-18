Más de uno Zaragoza 18/02/2026

ondacero.es
18/02/2026

  • 01H 25 MIN

En el programa del miércoles hemos actualizado la información sobre la crecida del Ebro. Desde Alfajarín, su alcalde, Jesús Boned, ha explicado cómo se está gestionando el desalojo de 80 vecinos de la urbanización Los Huertos de Alfajarín, 27 de los cuales han sido realojados en el pabellón polideportivo de la localidad.

Hablamos de las reivindicaciones vecinales en San José, donde reivindican nuevos equipamientos en los tres desarrollos incluidos en el planeamiento urbanístico del barrio. También hablamos del Día Internacional del Asperger, un síndrome asociado al espectro autista. Acudimos a la presentación del proyecto Vive el Huerva, que propone actividades educativas relacionadas con la regeneración de este río; el Colaborador Galáctico nos habla hoy del hexágono de invierno, formado por las seis estrellas más brillantes de otras tantas constelaciones, y la Chica del Zapato Naranja habla de deducciones por obras de accesibilidad en casa y del festival Zaragoza Luze.

Temas

  • Más de Uno Zaragoza

