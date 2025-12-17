01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 17/12/2025

En el programa del miércoles hemos hablado con los vecinos de la Avenida de Navarra, tras haber criticado ayer el grupo socialista que la falta de información sobre las obras de reforma de la segunda fase. El portavoz vecinal, Manuel Alonso, ha explicado que en esta segunda fase el caudal de información ha sido menor que en la primera, aunque no hace suyas las palabras del concejal socialista Guillermo Ortiz en sus explicaciones de ayer. Hablamos también con Cristian Ruíz, el profesor del colegio Juan de Lanuza que ha entrado en la final de los premios Global Teacher Prize, considerado el Nobel de la Educación.

Después de que ayer comenzara la campaña especial de apoyo al comercio de proximidad con el sorteo de una gran cesta de Navidad y otros premios, hablamos con la presidenta de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro, Begoña Abad, quien agradece la iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza, pero se muestra pesimista debido a la falta de afluencia estos días. Además, recibimos a B VOCAL para presentar su espectáculo de Navidad, que llegará al Teatro de las Esquinas este fin de semana. Y también nos visitan los actores protagonistas de Tarzán, el musical, que se representará del 23 de diciembre al 4 de enero en el Teatro Principal.