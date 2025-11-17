01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 17/11/2025

Arrancamos la semana hablando del monolito que el Ayuntamiento de Zaragoza ha dedicado a las víctimas de accidentes de tráfico. Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Pulmón hemos hablado de la importancia de la detección precoz con la responsable de Cirugía Torácica del Hospital Universitario Quronsalud, Nadia Muñoz; y es que el de pulmón es el cáncer que más vidas se cobra en España, pero detectado en las primeras fases de la enfermedad puede alcanzar una tasa de supervivencia del entre el 60% y el 80%.

Conocemos algunos detalles del plan municipal para actuar en 5 de los 131 puentes de la Ciudad: el de Hierro, el de Piedra, el de la desembocadura del Huerva, la pasarela del Voluntariado de la Expo y el puente sobre el Ferrocarril, en Cogullada. Además, Fran Castarlenas nos ha traído la crónica de la primera victoria de la temporada en el Ibercaja Estadio para el Real Zaragoza. También nos interesamos por la campaña Otoño Digital para acercar las nuevas tecnologías a los usuarios de los centros de mayores, nos acercamos a la Feria de Zaragoza, donde ya se prepara el primer evento para videogamers OWN Zaragoza, y en el tiempo de Club Cámara, con Ramón Añaños, hablamos del neuromarketing. Con la doctora Beatriz Abadía hemos contado esta semana cómo prevenir los resfriados que llegan con las primeras jornadas de tiempo invernal.