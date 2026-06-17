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Más de uno Zaragoza 17/06/2026

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Más de uno Zaragoza 17/06/2026

En el programa del miércoles hemos hablado de la movilización en el colegio Gascón y Marín para protestar por las altas temperaturas que sufren en esta recta final del curso en las aulas y de la campaña de CC.OO. sobre el calor en el trabajo. Además, repasamos los 20 años de historia de la Asociación Empresarial de Plaza.

Conocemos una campaña del Hospital Nacional de Parapléjicos junto a organizaciones como Cruz Roja para concienciar del riesgo de las zambullidas en zonas de baño. Felicitamos a un estudio de diseño zaragozano por el premio que han recibido al proyecto de señalética de la Azucarera. El colaborador galáctico, David Vicente, nos habla de los materiales que hay en el espacio; y hablamos de accesibilidad con La Chica del Zapato Naranja, Marta García.

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