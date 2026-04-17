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Más de uno Zaragoza 17/04/2026

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Más de uno Zaragoza 17/04/2026

En el programa del viernes hemos hablado de la inauguración oficial del Albergue Municipal tras las obras de ampliación, donde la alcaldesa, Natalia Chueca, ha cargado contra el Gobierno central por falta de información y recursos para atender a las personas que desde ayer acuden a las oficinas municipales que ayer se vieron desbordadas por el gran número de inmigrantes irregulares que acudieron a solicitar los certificados de vulnerabilidad.

Hablamos del Día Mundial de la Hemofilia con el presidente de la asociación aragonesa de pacientes con eta enfermedad, José María Ruíz. Además, nos acompaña la humorista La Forte, que mañana actúa en el Patio de la Infanta de la Fundación Ibercaja con su espectáculo 'Estoy como nunca', Alba Ortubia nos descubre los aspectos menos conocidos de la figura de Joaquín Costa. Y nos adelantamos al Día de Superman, que se celebra mañana, con uno de los dibujantes españoles de este superhéroe, el responsable de Milcomics, Gonzalo González, y César Gómez, que aprovecha para rescatar a otros super héroes con capa algo menos serios.

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