17/02/2026 Más de uno Zaragoza 17/02/2026

01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 17/02/2026 Programa completo compartir Más de uno Zaragoza 17/02/2026 Código copiado









En el programa del martes hemos dado cuenta de la última hora de la crecida del Ebro, que pasa por Zaragoza con un caudal de casi 1500 metros cúbicos por segundo y 4,27 metros de altura. Hablamos del desalojo de la urbanización Torre Urzaiz de Movera con la alcaldesa de este barrio rural, Esperanza Calvano. También hablamos con el presidente de Iberflumen, Pablo Polo, que ha denunciado que las actuaciones en el cauce del río son insuficientes.

Recogemos el testimonio de una médica en huelga que denuncia las condiciones laborales que permite el Estatuto Marco del Médico que motiva los paros convocados para esta semana por los sindicatos de médicos. También hablamos de una jornada sobre vida independiente organizada por la Fundación DFA y del Día del Juego Responsable. En el Cara a Cara de esta semana, Angel Lorén (PP) y Eva Torres (VOX) han debatido sobre una moción para prohibir el burka y el niqab para acceder al Ayuntamiento y sobre las enmiendas de la formación verde a los presupuestos municipales.