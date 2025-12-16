01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 16/12/2025

Comenzamos el programa del martes en Casetas, donde los vecinos siguen conmocionados por la muerte del joven de 22 años que ayer fue atropellado por un tren en la estación del barrio. Un accidente que el alcalde pedáneo, Jorge Echeverri, recuerda que llevaban vaticinando muchos años debido a las lamentables condiciones de las instalaciones, donde en pleno siglo XXI los usuarios tienen que seguir cruzando las vías, no se cumplen medidas de accesibilidad y la iluminación es insuficiente.

Además, nos acercamos a la Casa Amparo, donde hoy se ha inaugurado su tradicional Belén de 150 años de historia. También hablamos del servicio de segunda oportunidad para autónomos y de la campaña de entrega de juguetes que está llevando a cabo Cruz Roja. Además, se ha presentado la Carrera de Papá Noel, que se celebrará este domingo por el centro de la Ciudad, y los vecinos de las Tenerías han valorado el acuerdo para el traslado de la empresa armamentística Instalaza para construir 155 viviendas en sus suelos. Recibimos a Gonzalo Aguado, que presenta el segundo Diario de los Sitios, con ilustraciones realizadas por Inteligencia Artificial. Y hablamos del adelanto electoral y los presupuestos municipales en el último Cara a Cara del año, con Julio Calvo (VOX) y Angel Lorén (PP).