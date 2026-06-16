16/06/2026 Más de uno Zaragoza 16/06/2026

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Los vecinos del entorno del Portillo han planteado algunas propuestas para suavizar el impacto de las obras. Nos acercamos a La Cartuja, donde el último incendio declarado en el PTR López Soriano ha colmado la paciencia de los vecinos, que soportan las consecuencias ambientales de estos incendios, que se declaran sobre todo en verano, y que sumaron siete el pasado año y tres en lo que va de 2026.

Hablamos de la tala de 18 pinos en la calle Pedro Cerbuna, del futuro del Pabellón de Aragón, cuando se cumplen 18 años de la Expo de Zaragoza, y del Día de la Atención Temprana. Además, celebramos el Día Mundial de la Tapa y presentamos el evento Gastrotapas, que comenzará mañana miércoles y se prolongará hasta el próximo 28 de junio. Y en el Cara a Cara, el concejal del PSOE Alfonso Gómez Gámez y la concejal de distritos, Pilar Cortés, han debatido sobre la acumulación de obras y sus consecuencias.