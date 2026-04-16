16/04/2026 Más de uno Zaragoza 16/04/2026

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En el programa del jueves hemos hablado de la Final Six de baloncesto femenino, que ya tiene a Casademont en semifinales tras una brillante victoria ayer ante el Landes, aupadas por más de 10.000 espectadores. Nos acercamos al inicio de las obras en el Parque del Tío Jorge y hablamos de la regularización extraordinaria de inmigrantes. También hablamos de la entrada en vigor del plan de control de calidad nutricional en comedores escolares.

El vocal del Colegio de Administradores de Fincas, Pedro Marco, ha explicado los aspectos en los importantes cambios que está experimentando el día a día de las comunidades de propietarios. También hablamos de nutrición con Laura Reviejo, de la actualidad gastronómica con José Miguel Martínez Urtasun y del estreno nacional de La Vengadora de Mujeres en el Teatro Principal con la actriz zaragozana Itziar Miranda.