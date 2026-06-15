Más de uno Zaragoza 15/06/2026

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Hablamos de la nueva fase de obras en El Portillo, donde esta mañana se han producido importantes retenciones. Los conductores de autobús de Avanza lamentan que con los numerosos desvíos de líneas provocados por las obras no pueden acabar la jornada laboral a su hora, mientras el urbanista Miguel Ángel Jiménez cuestiona el modelo urbanístico del proyecto de El Portillo.

Tras la decisión del TSJA sobre la concertación del Bachillerato y la renuncia del Gobierno de Aragón a intentar ponerlo en marcha el próximo curso, hablamos con la Federación de Asociaciones de Padres de Aragón, que celebra que el recurso de diecisiete organizaciones contra los conciertos haya sido admitido por la Justicia. También hablamos con Francisco Pardillos, que mañana cumplirá 106 años, y nos ha recibido en su casa.

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