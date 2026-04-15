Más de uno Zaragoza 15/04/2026

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Hablamos de la adjudicación para la reapertura del Canal de Aguas Bravas, de la segunda jornada de The Wave, donde ayer intervino el director de Atresplayer, Emilio Sánchez, y de la postura del sindicato FSIE sobre la concertación del bachillerato. Además, hablamos de la convocatoria de huelga de médicos entre el 20 y el 24 de abril.

Conocemos el balance de los 'Puntos de Apoyo para el Bienestar Emocional Juvenil de la Comarca Central' con la gerente de ASAPME, Ana López. Además, tras la misión Artemisa el Colaborador Galáctico, David Vicente, ha recomendado tres películas sobre el espacio. Y la Chica del Zapato Naranja, Marta García, ha dado un repaso a los problemas de accesibilidad del Congreso The Wave.

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