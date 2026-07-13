Más de uno Zaragoza 13/07/2026

13/07/2026 Más de uno Aragón 13/07/2026

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En el tiempo local de Más de Uno Aragón hemos hablado del homenaje a Miguel Angel Blanco en el 29 aniversario de su asesinato. También hablamos de la movilización del sector del taxi para protestar por la proliferación de VTC en Zaragoza el próximo 23 de julio.

Además, iniciamos nuestro tiempo regional, después de las 13,00. Desde Teruel, en el último día de fiestas, hablamos de los ricos regañaos; el historiador Gonzalo Aguado nos cuenta la historia de Antonio Martínez Barrio, un oscense dedicado a la platería durante el siglo XVIII. Con Guillermo Muñiz hablamos de los primeros palcos VIP en tiempo de los romanos. Y nos acercamos al curso de entomología que ha comenzado en Grañén, con Marga Gabarre.