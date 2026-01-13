ondacero.es
Más de uno Zaragoza

13/01/2026

Más de uno Zaragoza 13/01/2026

Más de uno Zaragoza Row
  • 01H 24 MIN

Más de uno Zaragoza 13/01/2026

Programa completo

compartir
Más de uno Zaragoza 13/01/2026

En el programa del martes hemos hablado del plan de choque puesto en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza para la mejora de la red de carriles bici. Conocemos, además, dos estudios sobre el profesorado en Aragón: el de UGT sobre la salud mental de los docentes y el del sindicato STEA, que refleja un aumento de las agresiones de alumnos a profesores.

Hablamos también del festival Zaragoza Luce, que ha presentado su segunda edición, que se celebrará del 19 al 22 de febrero. Y en el primer Cara a Cara del año, Julio Calvo (VOX) y Víctor Serrano (PP) han mantenido un tenso debate sobre el rechazo de VOX al presupuesto municipal presentado por el gobierno del PP.

Temas

  • Más de Uno Zaragoza

Te puede gustar

Informativos Zaragoza Row

Informativos Zaragoza

Pasión en Zaragoza

Pasión en Zaragoza

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer