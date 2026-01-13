13/01/2026 Más de uno Zaragoza 13/01/2026

01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 13/01/2026 Programa completo









En el programa del martes hemos hablado del plan de choque puesto en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza para la mejora de la red de carriles bici. Conocemos, además, dos estudios sobre el profesorado en Aragón: el de UGT sobre la salud mental de los docentes y el del sindicato STEA, que refleja un aumento de las agresiones de alumnos a profesores.

Hablamos también del festival Zaragoza Luce, que ha presentado su segunda edición, que se celebrará del 19 al 22 de febrero. Y en el primer Cara a Cara del año, Julio Calvo (VOX) y Víctor Serrano (PP) han mantenido un tenso debate sobre el rechazo de VOX al presupuesto municipal presentado por el gobierno del PP.