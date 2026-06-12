12/06/2026 Más de uno Zaragoza 12/06/2026

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En el programa del viernes hemos hablado con la patronal de la escuela concertada del revés judicial a la orden para la concertación del bachillerato a partir del próximo curso. También hablamos de las obras en El Portillo, con el presidente de la Cooperativa del Taxi, Michel Izaguerri, y la consejera de movilidad y medio ambiente, Tatiana Gaudes.

Además, conocemos detalles del próximo Congreso de Salas de Música que se celebrará próximamente en Zaragoza; también hemos recordado que ya se ha inaugurado el Mercado Medieval de las Tres Culturas, y Fran Castarlenas nos ha traído la actualidad del deporte, centrada en la presentación del nuevo entrenador del Real Zaragoza, Ibai Gómez, y nuevas incorporaciones en Casademont femenino. Alba Ortubia ha contado cómo se descubrió el Teatro Romano de Zaragoza, y César Gómez ha celebrado el Día Internacional del Doblaje.