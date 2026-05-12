12/05/2026 Más de uno Zaragoza 12/05/2026

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Hablamos con el fundador de Open Arms, Oscar Camps, que se encuentra en Zaragoza para presentar el libro que recoge los diez años de esta organización dedicada al salvamento marítimo en el Mediterráneo, donde han salvado a más de 73.000 inmigrantes naufragados.

Analizamos con la presidenta de la Agrupación de Comerciantes de la calle Delicias, Sandra Sanz, el aumento de la delincuencia en el barrio, donde se ha disparado el número de atracos y hechos violentos en las últimas semanas. También conocemos las razones por las que se están concentrando todos los martes de mayo las familias del colegio Valdespartera III. En el Cara a Cara, la consejera popular Sara Fernández y el concejal socialista Alfonso Gómez han debatido sobre quién debe asumir los gastos generados al Ayuntamiento por el proceso de regularización de inmigrantes y del informe de la Cámara de Cuentas que detecta un sobre coste de 10 millones de euros en las obras de La Romareda.