11/06/2026 Más de uno Zaragoza 11/06/2026

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En el programa del jueves hemos hablado del desencuentro entre Ayuntamiento y sindicatos por la creación de la Unidad Égida que estará adscrita al sistema Viogén. También hablamos con asociaciones de familiares de bebés robados, decepcionadas por sentirse ignoradas durante la visita del Papa, León XIV. También hablamos del Día del Cáncer de Próstata y del estreno de un documental que cuenta la historia de un valioso sello depositado en el archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza.

La administradora colegiada Beatriz González Bosque ha respondido a dudas sobre comunidades de propietarios. Y nos visita el actor Rafa Blanca, que estrena espectáculo en el C.C. Valdefierro; el grupo B Vocal ha presentado el festival de música a capella que organizan en el Teatro Principal y la cantante Eli Lovis ha presentado su primer disco de estudio, además de interpretar en directo una de las canciones.