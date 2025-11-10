01H 24 MIN Más de uno Zaragoza 10/11/2025

Más de uno Zaragoza 10/11/2025









En el programa del lunes hemos hablado del estado de los polígonos industriales, a propósito de las ayudas concedidas por el Ayuntamiento de Zaragoza para su mejora. Hablamos de incendios en garajes, tras los declarados en los últimos días en Cesáreo Alierta, donde ardieron dos coches y una moto, y en el Barrio Oliver, donde quedaron completamente calcinadas cinco furgonetas. Además, el presidente de ASPANOA, Gabriel Tirado, ha agradecido a los zaragozanos su solidaridad, después de haber vendido las veinte mil localidades para el tradicional partido de los veteranos del Real Zaragoza a beneficio de los niños con cáncer.

Hacemos balance de los 40 años del Centro de Solidaridad-Proyecto Hombre, que se celebran esta tarde en una gala que tendrá lugar a las 19 horas en el Teatro Principal. Con Fran Castarlenas repasamos el aciago fin de semana deportivo, que nos deja las derrotas de Real Zaragoza, hundido en la clasificación a nueve puntos de la permanencia, y de Casademont Masculino, que sucumbió de forma aplastante en cancha de Bilbao Basket. Nos hemos acercado también hasta Rosales del Canal, donde cientos de vecinos, también de otros barrios colindantes, se concentraron ayer para pedir más equipamientos sanitarios y educativos. En el tiempo de Mentes que Curan, con la doctora Beatriz Abadía, hablamos de la moda del ‘Grounding’ o andar descalzo sobre superficies naturales, como tierra, hierba y arena. Y en el tiempo de Club Cámara nos ha visitado Lucas Montaner, nuevo director del Golf Los Lagos, en Pinseque.