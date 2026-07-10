10/07/2026 Más de uno Zaragoza 10/07/2026

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Hablamos de incendios con el decano del Colegio de Ingenieros Forestales en Aragón, Ignacio Pérez Soba y de la campaña para promover la donación de sangre con la gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, Rosa Plantagenet-White.

Recibimos a Jesús Cisneros y Gabino Diego, que están en el Teatro Principal este fin de semana con la comedia de enredo Pijama para seis. Además, Guillermo Muñiz sale a la plaza del Pilar, donde se ultima el montaje de las pantallas para la retransmisión del partido entre España y Bélgica en el Mundial de USA. Alba Ortubia nos cuenta la historia de la Plaza La Roja, dedicada a la selección española de fútbol; y César Gómez saca de su Baúl de Chismes Sonoros recuerdos de refrescos que ya no están en el mercado.