Más de uno Zaragoza 10/03/2026

En el programa del martes hemos hablado del aumento del precio del combustible, que en gasolineras low-cost ya supera el 1,50 €/litro, tanto gasolina 95 como gasóleo A; y en las estaciones de servicio tradicionales el precio ya apunta a los 2 €/litro. Preguntamos por este asunto a la Organización de Consumidores y Usuarios y al delegado en Aragón de UPTA, la unión de trabajadores autónomos, que calcula un incremento de 288 euros al mes por autónomo en combustible.

Hablamos de la reapertura del Centro Las Armas a partir del próximo fin de semana y del aumento del consumo de antidepresivos. En el Cara a Cara de esta semana, recibimos al consejero Carlos Gimeno y a la portavoz del PSOE, Lola Ranera. Ambos ediles han debatido sobre la Zona de Bajas Emisiones, sobre la reapertura de Las Armas y las denuncias del movimiento vecinal del Barrio de la Jota por el vallado del parque, que se prolonga por más de dos años.