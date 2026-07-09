09/07/2026 Más de uno Zaragoza 09/07/2026

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En el programa del jueves hemos hablado de la concentración convocada por el movimiento ecologista ANSAR para pedir al Ayuntamiento que refuerce el personal y amplíe los horarios de los centros municipales durante las olas de calor para que sean auténticos refugios climáticos. Hablamos también del primer acto oficial de la infanta Sofía, ayer en los premios Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja.

Sabemos cómo es la pantalla IMAX instalada en los cines Palafox, que en España sólo se encuentra en salas de Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca y, ahora, Zaragoza. Hablando de pantallas, también preguntamos al sector de los electrodomésticos si el Mundial ha elevado la demanda de televisores y qué tecnologías y formatos son los más avanzados del mercado. Y con María Gómez Campillo hablamos del marketing y el Mundial de fútbol.