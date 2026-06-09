09/06/2026 Más de uno Zaragoza 09/06/2026

01H 45 MIN Más de uno Zaragoza 09/06/2026 Programa completo compartir Más de uno Zaragoza 09/06/2026 Código copiado









En el programa del martes hemos hablado de los cursos de formación en peluquería del Plan de Primera Oportunidad para usuarios del Albergue Municipal. También contamos que los vecinos de La Jota reclaman la ampliación de la piscina municipal, nos acercamos a la Feria de Empleo que se ha desarrollado a lo largo de la mañana en el Pabellón Puente; y conocemos el informe de la Unión de Cerrajeros de Seguridad sobre el aumento de robos en viviendas en Aragón.

Nos adelantamos al flashmob de moda que se va a realizar mañana en el Tranvía y, en plena celebración de la Semana de los Archivos nos hemos acercado al de la Universidad de Zaragoza, que expone documentos sobre personajes ilustres, como Ramón y Cajal, Manuel Azaña o María Moliner, que pasaron por las aulas de la institución académica. Y en el Cara a Cara de esta semana, con Sara Fernández (PP) y Elena Tomás (ZEC) hemos analizado el cierre del Parque de Atracciones, la huelga de las trabajadoras de la limpieza de edificios y el proyecto Living Romareda.