08/07/2026 Más de uno Zaragoza 08/07/2026

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Hablamos de los cambios bruscos de temperatura en verano por las olas de calor y el contraste con el aire acondicionado. Conocemos un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Zaragoza sobre cómo afecta el exceso de calor en la productividad laboral.

Además, el colaborador galáctico, David Vicente, ha repasado algunos descubrimientos científicos realizados a lo largo de la historia durante los eclipses. Y la chica del Zapato Naranja, Marta García, habla de la accesibilidad en la moda, con iniciativas que, por ejemplo, pretenden facilitar a las personas ciegas la información en el etiquetado.