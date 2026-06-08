Más de uno Zaragoza 08/06/2026

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Hablamos del cierre del Parque de Atracciones, después de que este fin de semana se hayan celebrado las últimas comuniones reservadas en el complejo. Aprovechando la Semana de los Archivos, conocemos detalles sobre el documento más antiguo que se conserva en el Palacio de Montemuzo y que cumple 900 años: un pergamino de Alfonso I el Batallador sobre la Reconquista.

Hacemos balance de la Feria del Libro con el presidente de la Comisión Permanente del Libro, Daniel Viñuales, que ha subrayado los buenos datos de esta edición. Y con la alcaldesa de Zaragoza hemos repasado los principales asuntos de la actualidad municipal, como las quejas por las muchas obras que se están llevando a cabo, la seguridad ciudadana o el proyecto Living Romareda.

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