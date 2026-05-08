08/05/2026 Más de uno Zaragoza 08/05/2026

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Hablamos de un informe sobre la situación económica de los mayores de 55 años en Aragón. También hemos conocido los actos de homenaje que tendrán lugar mañana en la Iglesia de El Portillo a la Condesa de Bureta y la Madre Rafols, heroínas de Los Sitios de Zaragoza. Y repasamos la actualidad del deporte con Fran Castarlenas.

Recibimos a Luis Bravo, creador de Forever Tango, el musical latino más visto de la historia con más de 10 millones de espectadores en todo el mundo. Alba Ortubia nos cuenta la historia del Palacio de Larrinaga, recientemente reabierto por la Fundación Ibercaja. Y saludamos al cómico David Cepo, que participa en el espectáculo Mentes Peligrosas este sábado en la Sala Mozart del Auditorio. Y César Gómez celebra el día del burro con sonidos de su Baúl de Chismes Sonoros.