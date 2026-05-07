07/05/2026 Más de uno Zaragoza 07/05/2026

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En el programa del jueves, hemos acompañado a la Asociación Española Contra el Cáncer en su día de la Cuestación. El gerente de la entidad, Patxi García Izuel, ha explicado los proyectos de investigación, apoyo a enfermos y prevención que podrán seguir desarrollándose gracias a los fondos que se obtengan en esta jornada, con más de treinta mesas petitorias repartidas por la capital.

Hablamos con la responsable de voluntariado, María Eugenia Pérez, de las distintas labores que desempeñan los voluntarios de la asociación. La investigadora del IIS Aragón, Irene Cubel, ha dado a conocer su proyecto de investigación, becado por la A.E.C.C., sobre el meduloblastoma, el tumor cerebral infantil más agresivo. Y David Zulueta ha dado a conocer el trabajo que realizan en el territorio las 55 juntas locales de la asociación. Además, María Gómez Campillo, ha hablado sobre el marketing de las buenas causas, Marta García, La Chica del Zapato Naranja, ha dedicado su espacio al Banco de Alimentos, y el cargomago Mariano Lavida ha presentado su nuevo espectáculo, después de tres años retirado de los escenarios por una lesión.