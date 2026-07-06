06/07/2026 Más de uno Zaragoza 06/07/2026

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En el programa del lunes hemos repasado la actualidad municipal, destacando el segundo plan de ayudas a autónomos afectados por obras, la llegada de nuevos autobuses eléctricos a la flota de Avanza o la iluminación de cuatro nuevos monumentos.

Hablamos con FAPAR, que denuncia el retraso del plazo para solicitudes de escolarización fuera de plazo y la reducción de aulas en la escuela pública. Y los vecinos de La Almozara han lamentado que haya quedado desierto el concurso para la adjudicación del quiosco de la música del parque de La Aljafería. También hablamos de la solicitud de la Declaración de Interés Turístico para El Tubo, de piernas cansadas por el calor y de la actualidad del mundo de la empresa en el último Club Cámara de la temporada.