06/03/2026 Más de uno Zaragoza 06/03/2026

Hablamos con Marisa Gaspar, la número 5 de la lista de VOX en las pasadas elecciones, quien recogerá el acta que ha dejado Julio Calvo para ser concejal no adscrita por desencuentros con el partido por el que concurrió a los comicios de 2023. También repasamos las actividades organizadas por las organizaciones feministas con motivo del Día Internacional de la Mujer.

También abordamos cómo protegerse de los ciberataques con el docente de criptografía de la USJ, Angel Borroy. Repasamos la actualidad del deporte con Fran Castarlenas, en la previa del partido que enfrenta hoy al Real Zaragoza y al Cádiz en tierras andaluzas. Además, Pepín Banzo nos presenta el espectáculo con sus grandes éxitos para este fin de semana en El Sótano Mágico. Y tras la celebración del Mobile World Congress en Barcelona, César Gómez saca de su baúl de chismes sonoros, teléfonos antiguos, artilugios como un ratón-teléfono y recuerdos de los primeros anuncios de telefonía móvil.