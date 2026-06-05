05/06/2026 Más de uno Zaragoza 05/06/2026

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Recibimos al concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, para hablar del comienzo de la temporada en las piscinas municipales. Hablamos también del 40 aniversario del primer trasplante renal en el Hospital Miguel Servet y el Día del Donante de Órganos con el presidente de ALCER-EBRO, Francisco Mehand. Y conocemos algunos de los asuntos que se abordarán a partir de esta tarde en el Congreso de Neurología con la presidenta de la Sociedad Aragonesa de esta especialidad, Elena Muñoz.

Además, repasamos la actualidad del mundo del deporte, centrada en las entradas y salidas de los equipos, tras finalizar las competiciones. Y también hablamos con el artista polifacético Pedro Ruíz, que estará dentro de dos semanas en el Teatro Principal con su espectáculo 'Mi vida es una anécdota'. Nos acercamos unos minutos a la Feria de la Garnacha, que estará hasta el domingo en el Parque Macanaz; y del Baúl de Chismes Sonoros César Gómez ha sacado recuerdos de programas de televisión de variedades.