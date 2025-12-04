ondacero.es
Más de uno Zaragoza 04/12/2025

Más de uno Zaragoza 04/12/2025

En el programa del jueves hemos hablado de la caza de jabalíes como una de las medidas para prevenir la fiebre porcina africana. Hablamos del Bus Turístico de Navidad que empezará a circular este puente de la Constitución, y con la presidenta del sindicato de médicos CESM Aragón, Mercedes Ortín, conocemos las razones por las que se suman a la huelga convocada a nivel nacional contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad.

Hablamos de la jornada que se celebra en Mobility City para abordar el impacto medioambiental del transporte por carretera. El presidente de la Fundación Corell, Marcos Basante ha subrayado la importancia de diferenciar el impacto de turismos y camiones, ya que mientras el 95% de los vehículos están parados, el 95% de los camiones están en movimiento. La administradora de fincas colegiada Beatriz González Bosque ha respondido a las dudas de los oyentes sobre comunidades de propietarios; y con Laura Reviejo hemos contado cuándo y por qué hay que ir al nutricionista. En Zaragoza Conciertos hemos recibido a Eli y los Hooligans.

