04/06/2026 Más de uno Zaragoza 04/06/2026

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Hablamos del 30 aniversario de la Fundación el Tranvia, que comenzó a trabajar con personas vulnerables del barrio de Las Fuentes en 1996. La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha pasado por nuestros micrófonos para responder a los oyentes en El protestador.

Con la administradora de fincas colegiada Cruz Isábal hemos hablado de lo que dio de sí la pasada semana el Congreso Nacional de Administradores de Fincas. También hablamos de la Feria de la Garnacha, que se celebra desde hoy en el Parque Macanaz, y de otras propuestas gastronómicas con José Miguel Martínez Urtasun. Presentamos el festival Plaza Sonora, que tendrá lugar en Zuera este sábado; y el periodista Jorge San Martín presenta su libro ‘Como te lo cuento’, en el que da algunas claves para hablar en público.