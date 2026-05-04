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04/05/2026

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Más de uno Zaragoza 04/05/2026

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Más de uno Zaragoza 04/05/2026

Comenzamos el programa en la Urbanización Casanate, donde las lluvias de este fin de semana han vuelvo a inundar el garaje, trasteros y foso de los ascensores por la insuficiente capacidad de las tuberías de evacuación. Repasamos la actualidad del deporte, que vuelve a traer sólo la alegría de la cómoda victoria de Casademont femenino, que ya está en semifinales de los play-off por la Liga, mientras deja una nueva derrota de Casademont Masculino y la del Real Zaragoza, que se reduce aún más sus opciones de salvación tras la derrota del sábado.

Conocemos la labor de los educadores sociales, conocemos la labor que desempeña ATADES gracias a acciones como la carrera popular que se celebrará el domingo en el Parque Grande. En el tiempo de Club Cámara hablamos de seguros de mascotas y la andada canina que organiza Kalibo; y con Gonzalo Aguado conocemos la figura de Jordán de Asso.

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