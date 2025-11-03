Más de uno Zaragoza 03/11/2025

ondacero.es
En el programa del lunes hemos analizado la situación del Real Zaragoza tras una nueva derrota en el Ibercaja Estadio que lo aleja cada vez más de los puestos de permanencia en Segunda División. También hablamos del cierre de varios establecimientos de El Tubo por el riesgo de derrumbe de un edificio de la calle Estébanes. Los hosteleros afectados esperan poder retomar la actividad cuanto antes y piden al Ayuntamiento de Zaragoza un plan de inspecciones de edificios para detectar a tiempo problemas estructurales en otros inmuebles.

Hablamos del cierre de las seis zonas jóvenes anunciadas por el Ayuntamiento, que se materializa hoy con protestas en algunos barrios como Parque Goya, donde hay convocada una concentración para esta tarde. También hablamos del Congreso de Atención Primaria que se ha presentado hoy y del grado de cumplimiento de los acuerdos entre los sindicatos médicos y el Gobierno de Aragón. Y recibimos a la alcaldesa, Natalia Chueca, con quien hemos analizado la actualidad municipal, pasando por la situación del Real Zaragoza, el fenómeno del sinhogarismo en el Parque Bruil o el nuevo contrato del autobús urbano.

