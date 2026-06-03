Más de uno Zaragoza 03/06/2026

03/06/2026

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En el programa del miércoles hemos hablado del desalojo de un edificio de la calle García Galdeano y de la situación de un joven con enfermedad mental que vive en la calle tras haber sido expulsado de varias instituciones de acogida. Conocemos la memoria anual de Cáritas Diocesana y nos acercamos al colegio Parque Venecia, donde se ha convocado una concentración para reclamar la climatización del centro.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presentado los trabajos para la ampliación de aceras en la calle Alfredo Nobel del Barrio Oliver. El presidente de la Asociación de Vecinos de Oliver, Manuel Clavero, ha valorado esta intervención. También hemos recibido a Adrián Buenaventura y Lourdes Méndez, director y protagonista, respectivamente, del documental aragonés 123 semillas de nim. La Chica del Zapato Naranja ha hablado de accesibilidad en tres establecimientos de la Ciudad. Y con David Vicente hemos conocido inventos que usamos de forma cotidiana que fueron inventados para los viajes espaciales.