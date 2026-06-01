01/06/2026 Más de uno Zaragoza 01/06/2026

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En el programa del lunes hemos hablado de la épica salvación de Casademont Zaragoza el viernes ante Breogán y de la bochornosa despedida, con una nueva derrota en casa, del Real Zaragoza del fútbol profesional. Hablamos también de los exámenes de la PAU, que comienzan mañana; y del nuevo programa Volveremos, que se pondrá en marcha este miércoles.

También contamos que continúa la huelga del sector de la limpieza y conocemos dos másteres tecnológicos que oferta la Universidad San Jorge. Además, sabemos qué tipo de insectos ha estado liberando en Zaragoza para mejorar elequilibrio medioambiental de la Ciudad y nos acercamos al comienzo del Congreso sobre la materia oscura que comienza hoy en Zaragoza. Además, la doctora Beatriz Abadía advierte hoy sobre medicamentos 'de moda' para adelgazar.