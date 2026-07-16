Más de uno Aragón16/07/2026

16/07/2026 Más de uno Aragón 16/07/2026

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En el tramo local de Más de Uno del jueves hemos hablado del incendio declarado en las Cinco Villas, que ha obligado al desalojo de vecinos en cuatro municipios. Repasamos lo más destacado de la jornada de ayer en el Debate sobre el estado de la Ciudad, del que han dejado sus valoraciones los presidentes de Federación de Barrios y Unión Vecinal Cesaraugusta. Y recogemos la denuncia de FAPAR por las largas colas en el Servicio Provincial de Educación debidas a los cambios en el proceso de escolarización fuera de plazo y el testimonio de un padre que ha contado las dificultades que tuvo ayer para hacer una gestión.

En la parte regional hablamos de la influencia de los fármacos en la conducción, de dinosaurios de Teruel en Japón y del documental sobre el ingeniero aragonés que impulsó las excavaciones arqueológicas de Pompeya y Herculano Y Guillermo Muñiz nos descubre algunas claves matemáticas relacionadas con el Mundial de fútbol.