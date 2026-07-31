31/07/2026 Más de uno Aragón 31/07/2026

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Con Lourdes Funes y Guillermo Muñiz. Les contamos cómo se está preparando la Operación Salida 1º de agosto y preguntamos por las plazas de residencia para estudiantes universitarios y el auge que están teniendo en ciudades como Zaragoza. Con ANSAR analizamos un vertido contaminante de la planta de reciclado y con el arquitecto Ricardo Usón, analizamos la nueva reforma de la plaza del Pilar. También felicitamos a Jesús Martínez de la Fuente por haber recibido el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva.

En el tramo regional, Marga Gabarre habla con el GREIM de Jaca para conocer cómo evitar incidencias en la montaña. Y en nuestra agenda de fin de semana, Juan Saura nos lleva a Gea de Albarracín donde celebrar una recreación histórica sobre la expulsión de los moriscos, nos acercamos a Borja para hablarles del Festival Amante y César Gómez abre su Baúl de chismes sonoros para concienciar del peligro del fuego.