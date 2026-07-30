30/07/2026 Más de uno Aragón 30/07/2026

Imagen: Onda Cero Aragón

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Con Lourdes Funes y Guillermo Muñiz. Hablamos de cómo preparar nuestros coches para salir de vacaciones, preguntamos por las nuevas cocinas que se están construyendo en cinco colegios para tener línea caliente. Nos acercamos al Portillo para conocer el recurso presentado por los vecinos para salvar el antiguo edifico de la estación y hasta Valdefierro para escuchar a los vecinos que piden que no se construya un puente que destrozaría varias zonas verdes.

En el tramo regional nos fijamos en los efectos de la ola de calor y les damos consejos para que las personas mayores sobrelleven el calor. Les contamos cómo ahora se puede viajar en tren con perros de hasta 40 kilos, Juan Saura nos lleva al castillo de Peracense que se convierte en Hogwarts y Marga Gabarre nos lleva al Valle de Tena para hablarles de una iniciativa para mantenerlo limpio. La gastronomía llega con José Miguel Martínez Urtasun.