29/07/2026 Más de uno Aragón 29/07/2026

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Con Lourdes Funes y Guillermo Muñiz. Hablamos de la importancia de que la Agencia Estatal de Salud Pública haya recaído en Zaragoza. Preguntamos por la integración del 092 en el 112 y por cómo quedará el acuerdo sobre la realización de actividades extraescolares el próximo curso. Les contamos qué es el Ingreso Mínimo Vital y lo que supone para Parque Venecia que se haya destinado ya un solar para un futuro instituto.

En el tramo regional hacemos una radiografía de cómo ven los constructores el anuncio de aumentar el precio de los módulos de VPO mientras que David Vicente hace un repaso por los eclipses más significativos que se han visto desde España y Juan Saura nos lleva a Galáctica. Marta García “La chica del Zapato Naranja” nos habla de accesibilidad o falta de ella en establecimientos recién reformados y Marga Gabarre nos invita a disfrutar del Festival Brizna en Ayerbe.