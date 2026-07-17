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17/07/2026

Más de uno Aragón 17/07/2026

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Más de uno Aragón 17/07/2026

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Más de uno Aragón 17/07/2026

Comenzamos el programa en las Cinco Villas, donde el fuego ya ha arrasado más de 13.000 hectáreas. Hablamos con la responsable de emergencias de Cruz Roja, Susana Royo, para saber cómo trabajan con los cientos de vecinos desalojados de cinco localidades.

Además, Alberto Alaya, nos deja la última crónica del Mundial Centenial desde su exilio alemán, y confrontamos, deportivamente, con el argentino Luis Ignacio Fernández Irigoyen, que cuenta cómo vivirá la final un argentino rodeado de españoles. Y como cada verano, disfrutamos de un nuevo Guateque con cinco propuestas musicales: el Guateque del fin del mundo, de Mariano Bazco (Starkytch Pinchadiscos), el japonés, de César Gómez, el indie, de Nuria López; el guateque del verano del amor, con Silvia Soláns, y el Guateque de Rajoy, con lo mejor de la música negra, de José Antonio Alaya.

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