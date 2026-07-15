Más de uno Aragón 15/07/2026

15/07/2026 Más de uno Zaragoza 15/07/2026

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En el tramo local de Más de Uno escuchamos algunos de los momentos más destacados del inicio del Debate sobre el Estado de la Ciudad, que ha arrancado con el discurso de la alcaldesa, Natalia Chueca. Hablamos también con la responsable del Turno de Oficio, Elena Sanz, para conocer las dificultades de este servicio de Justicia gratuita. Y Concepción Gimeno, Justicia de Aragón, ha explicado algunas de las conclusiones más destacadas del Informe sobre la Infancia y Adolescencia que ha presentado hoy en las Cortes de Aragón.

En la parte regional del programa hablamos de discapacidad con la asociación ATADI, dedicada a la atención a personas con discapacidad intelectual en Teruel. Además, desde Huesca conocemos las dificultades de un joven de Broto para cruzar un puente que acaba de ser remodelado. Y la Chica del Zapato Naranja, Marta García, ha repasado algunas nociones básicas de la accesibilidad en el sector del turismo. También nos ha acompañado José Luis Urbén, que el próximo domingo presenta en el teatro de las Esquinas su nuevo espectáculo Al Son de un Bolero.